Токеномика YAWN (YAWN) Откройте для себя ключевую информацию о YAWN (YAWN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о YAWN (YAWN) Welcome to Yawn’s World! Meet Yawn, the sleepiest member of the group. He was so deep in slumber that he missed the invitation to join the Boys' Club, a regret he's carried ever since. Determined to rise above, Yawn is now launching his own venture with $YAWN, the world's first meme token that enables holders to earn profits from businesses and services developed under the Yawn brand. Our mission is to make Yawn a household name, fostering a community that amplifies our brand's influence. It's Yawn's world; you're just living in it. Официальный сайт: https://yawnsworld.com/ Купить YAWN сейчас!

Токеномика и анализ цен YAWN (YAWN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене YAWN (YAWN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 121,96K $ 121,96K $ 121,96K Общее предложение: $ 8,00B $ 8,00B $ 8,00B Оборотное предложение: $ 8,00B $ 8,00B $ 8,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 121,96K $ 121,96K $ 121,96K Исторический максимум: $ 0,00495001 $ 0,00495001 $ 0,00495001 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене YAWN (YAWN)

Токеномика YAWN (YAWN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики YAWN (YAWN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов YAWN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов YAWN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YAWN, изучите текущую цену YAWN!

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