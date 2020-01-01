Токеномика YAWN (YAWN)

Токеномика YAWN (YAWN)

Откройте для себя ключевую информацию о YAWN (YAWN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о YAWN (YAWN)

Welcome to Yawn’s World!

Meet Yawn, the sleepiest member of the group. He was so deep in slumber that he missed the invitation to join the Boys' Club, a regret he's carried ever since. Determined to rise above, Yawn is now launching his own venture with $YAWN, the world's first meme token that enables holders to earn profits from businesses and services developed under the Yawn brand. Our mission is to make Yawn a household name, fostering a community that amplifies our brand's influence. It's Yawn's world; you're just living in it.

Официальный сайт:
https://yawnsworld.com/

Токеномика и анализ цен YAWN (YAWN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене YAWN (YAWN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 121,96K
$ 121,96K$ 121,96K
Общее предложение:
$ 8,00B
$ 8,00B$ 8,00B
Оборотное предложение:
$ 8,00B
$ 8,00B$ 8,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 121,96K
$ 121,96K$ 121,96K
Исторический максимум:
$ 0,00495001
$ 0,00495001$ 0,00495001
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика YAWN (YAWN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики YAWN (YAWN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов YAWN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов YAWN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YAWN, изучите текущую цену YAWN!

Прогноз цены YAWN

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.