Текущая цена Yara AI сегодня составляет 0,0001602 USD. Следите за обновлениями цены YARA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены YARA прямо сейчас на MEXC.

Цена Yara AI (YARA)

Не в листинге

Текущая цена 1 YARA в USD:

$0,0001602
$0,0001602
-6,10%1D
График цены Yara AI (YARA) в реальном времени
Информация о ценах Yara AI (YARA) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00014616
$ 0,00014616
Мин 24Ч
$ 0,0001792
$ 0,0001792
Макс 24Ч

$ 0,00014616
$ 0,00014616

$ 0,0001792
$ 0,0001792

$ 0,00075661
$ 0,00075661

$ 0,00005876
$ 0,00005876

-0,23%

-6,17%

-0,45%

-0,45%

Текущая цена Yara AI (YARA) составляет $0,0001602. За последние 24 часа YARA торговался в диапазоне от $ 0,00014616 до $ 0,0001792, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена YARA за все время составляет $ 0,00075661, а минимальная – $ 0,00005876.

Что касается краткосрочной динамики, YARA изменился на -0,23% за последний час, на -6,17% за 24 часа и на -0,45% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Yara AI (YARA)

$ 124,14K
$ 124,14K

--
--

$ 140,29K
$ 140,29K

774,87M
774,87M

875 717 051,8420283
875 717 051,8420283

Текущая рыночная капитализация Yara AI составляет $ 124,14K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение YARA составляет 774,87M, а общее предложение – 875717051.8420283. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 140,29K.

История цен Yara AI (YARA) в USD

За сегодня изменение цены Yara AI на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Yara AI на USD составило $ +0,0001035274.
За последние 60 дней изменение цены Yara AI на USD составило $ -0,0000812767.
За последние 90 дней изменение цены Yara AI на USD составило $ -0,00002584442023205484.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-6,17%
30 дней$ +0,0001035274+64,62%
60 дней$ -0,0000812767-50,73%
90 дней$ -0,00002584442023205484-13,89%

Что такое Yara AI (YARA)

Yara AI is a pioneering voice-powered AI agent on the Solana blockchain, designed to revolutionize how users interact with cryptocurrency markets. Its primary purpose is to provide real-time, personalized crypto insights and trading strategies through voice commands, making advanced market data accessible to both normies and experienced traders. Yara leverages cutting-edge AI technologies, including ONNX quantization and audio embedding processing, to achieve low-latency voice responses, ensuring a seamless user experience. The project aims to bridge the gap between complex crypto analytics and user-friendly interaction, empowering individuals with life-changing technology. Yara’s utility extends to enhancing trading efficiency, democratizing access to market intelligence, and fostering innovation in the Web3 space. By integrating with Solana’s ecosystem, Yara offers scalable, high-performance solutions that cater to the growing demand for voice-driven AI in decentralized finance. This project is not just about technology; it’s about transforming how people engage with crypto, making it intuitive, accessible, and empowering.

Источник Yara AI (YARA)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Yara AI (USD)

Сколько будет стоить Yara AI (YARA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Yara AI (YARA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Yara AI.

Проверьте прогноз цены Yara AI!

YARA на местную валюту

Токеномика Yara AI (YARA)

Понимание токеномики Yara AI (YARA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена YARA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Yara AI (YARA)

Сколько стоит Yara AI (YARA) на сегодня?
Актуальная цена YARA в USD – 0,0001602 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена YARA в USD?
Текущая цена YARA в USD составляет $ 0,0001602. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Yara AI?
Рыночная капитализация YARA составляет $ 124,14K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение YARA?
Циркулирующее предложение YARA составляет 774,87M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) YARA?
YARA достиг максимальной цены (ATH) в 0,00075661 USD.
Какова была минимальная цена YARA за все время (ATL)?
YARA достиг минимальной цены (ATL) в 0,00005876 USD.
Каков объем торгов YARA?
Объем торгов за последние 24 часа для YARA составляет -- USD.
Вырастет ли YARA в цене в этом году?
YARA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены YARA для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Yara AI (YARA)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

