Текущая цена Yapp Ai сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены YAPP к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены YAPP прямо сейчас на MEXC.

Страница обновлена: 2025-10-24 06:06:38 (UTC+8)

Информация о ценах Yapp Ai (YAPP) (USD)

Текущая цена Yapp Ai (YAPP) составляет --. За последние 24 часа YAPP торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена YAPP за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, YAPP изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на 0,00% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Yapp Ai (YAPP)

Текущая рыночная капитализация Yapp Ai составляет $ 4,88K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение YAPP составляет 97,00M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 5,03K.

История цен Yapp Ai (YAPP) в USD

За сегодня изменение цены Yapp Ai на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Yapp Ai на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Yapp Ai на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Yapp Ai на USD составило $ 0.

Сегодня$ 0--
30 дней$ 0-1,66%
60 дней$ 0-11,48%
90 дней$ 0--

Что такое Yapp Ai (YAPP)

Yapp AI is an all-in-one platform designed to support everyone in the Web3 ecosystem from projects launching tokens, to influencers and creators, as well as communities and traders seeking real-time insights.

By combining advanced AI analytics with streamlined campaign management, Yapp AI makes attention measurable and rewarding. Projects can create campaigns where creators compete to promote their message, and AI fairly scores each contribution based on genuine impact eliminating guesswork and reducing marketing waste.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены Yapp Ai (USD)

Сколько будет стоить Yapp Ai (YAPP) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Yapp Ai (YAPP) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Yapp Ai.

Проверьте прогноз цены Yapp Ai!

Токеномика Yapp Ai (YAPP)

Понимание токеномики Yapp Ai (YAPP) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена YAPP прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Yapp Ai (YAPP)

Сколько стоит Yapp Ai (YAPP) на сегодня?
Актуальная цена YAPP в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена YAPP в USD?
Текущая цена YAPP в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Yapp Ai?
Рыночная капитализация YAPP составляет $ 4,88K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение YAPP?
Циркулирующее предложение YAPP составляет 97,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) YAPP?
YAPP достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена YAPP за все время (ATL)?
YAPP достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов YAPP?
Объем торгов за последние 24 часа для YAPP составляет -- USD.
Вырастет ли YAPP в цене в этом году?
YAPP может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены YAPP для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Yapp Ai (YAPP)

10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.