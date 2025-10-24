Что такое Yakushima Inu (YAKU)

The Yakushima Inu: Japan's Rarest Dog Breed The Yakushima Inu, a rare breed from Yakushima Island, Japan, is a medium-sized Spitz-type dog bred for wild boar hunting. Its wolf-like nature and elusive history fascinate enthusiasts. Crossbreeding with other breeds has made purebreds nearly extinct, leaving its status uncertain and documentation scarce. Renowned for loyalty and intelligence, the Yakushima Inu thrived in Yakushima's rugged forests. Unlike recognized Nihon Ken breeds, it lacks official designation, adding to its obscurity. Its sturdy build and thick coat suited the island's terrain, but limited records hinder defining clear breed standards. With few, if any, purebred Yakushima Inus left, preservation is challenging. Enthusiasts may connect with Japanese breeder networks to learn more. Its rarity emphasizes the need for conservation to protect this unique piece of Japan's canine heritage from disappearing entirely.

Источник Yakushima Inu (YAKU) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Yakushima Inu (USD)

Сколько будет стоить Yakushima Inu (YAKU) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Yakushima Inu (YAKU) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Yakushima Inu.

YAKU на местную валюту

Токеномика Yakushima Inu (YAKU)

Понимание токеномики Yakushima Inu (YAKU) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена YAKU прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Yakushima Inu (YAKU) Сколько стоит Yakushima Inu (YAKU) на сегодня? Актуальная цена YAKU в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена YAKU в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена YAKU в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Yakushima Inu? Рыночная капитализация YAKU составляет $ 24,35K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение YAKU? Циркулирующее предложение YAKU составляет 420,69B USD . Какова была максимальная цена (ATH) YAKU? YAKU достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена YAKU за все время (ATL)? YAKU достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов YAKU? Объем торгов за последние 24 часа для YAKU составляет -- USD . Вырастет ли YAKU в цене в этом году? YAKU может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены YAKU для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Yakushima Inu (YAKU)