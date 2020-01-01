Токеномика Xetra AI (XETRA) Откройте для себя ключевую информацию о Xetra AI (XETRA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Xetra AI (XETRA) XETRA AI: The AI-Powered Blockchain Development Platform XETRA AI empowers creators to transform ideas into profitable decentralized applications through advanced artificial intelligence. Our platform revolutionizes blockchain development by enabling anyone to create sophisticated dApps through natural language descriptions, while providing robust monetization opportunities through our integrated marketplace. Development Capabilities Intuitive natural language processing for app creation

Comprehensive application generation system

Multi-chain deployment architecture (ETH, SOL, Base)

Advanced AI-driven development tools

Automated testing and optimization Application Ecosystem Decentralized Finance (DeFi) Applications

Blockchain Games and Entertainment

Social Platforms and Communities

Analytics and Tracking Tools

Custom Business Solutions Monetization Framework Integrated marketplace for application distribution

Flexible pricing models for creators

Direct revenue from application usage

Built-in token-based reward system

Community-driven discovery system Официальный сайт: https://www.xetra.io/ Whitepaper: https://docs.xetra.io/ Купить XETRA сейчас!

Токеномика и анализ цен Xetra AI (XETRA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Xetra AI (XETRA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 15,86K $ 15,86K $ 15,86K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 15,86K $ 15,86K $ 15,86K Исторический максимум: $ 0,092258 $ 0,092258 $ 0,092258 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00015857 $ 0,00015857 $ 0,00015857 Узнайте больше о цене Xetra AI (XETRA)

Токеномика Xetra AI (XETRA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Xetra AI (XETRA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XETRA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XETRA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XETRA, изучите текущую цену XETRA!

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