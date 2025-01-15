Цена Xetra AI (XETRA)
Текущая цена Xetra AI (XETRA) сегодня составляет 0.04642077 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 4.64M USD. Цена XETRA к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Xetra AI:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 129.01K USD
- Изменение цены Xetra AI в течение дня составляет +4.56%
- Оборотное предложение составляет 100.00M USD
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За сегодня изменение цены Xetra AI на USD составило $ +0.00202456.
За последние 30 дней изменение цены Xetra AI на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Xetra AI на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Xetra AI на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.00202456
|+4.56%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Xetra AI: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-1.19%
+4.56%
+19.82%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
XETRA AI: The AI-Powered Blockchain Development Platform XETRA AI empowers creators to transform ideas into profitable decentralized applications through advanced artificial intelligence. Our platform revolutionizes blockchain development by enabling anyone to create sophisticated dApps through natural language descriptions, while providing robust monetization opportunities through our integrated marketplace. Development Capabilities - Intuitive natural language processing for app creation - Comprehensive application generation system - Multi-chain deployment architecture (ETH, SOL, Base) - Advanced AI-driven development tools - Automated testing and optimization Application Ecosystem - Decentralized Finance (DeFi) Applications - Blockchain Games and Entertainment - Social Platforms and Communities - Analytics and Tracking Tools - Custom Business Solutions Monetization Framework - Integrated marketplace for application distribution - Flexible pricing models for creators - Direct revenue from application usage - Built-in token-based reward system - Community-driven discovery system
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