Цена Wrinkle The Duck (WRINKLE)
Текущая цена Wrinkle The Duck (WRINKLE) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 14.06K USD. Цена WRINKLE к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Wrinkle The Duck:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 3.07 USD
- Изменение цены Wrinkle The Duck в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет 785.91M USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене WRINKLE к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах WRINKLE.
За сегодня изменение цены Wrinkle The Duck на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Wrinkle The Duck на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Wrinkle The Duck на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Wrinkle The Duck на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|--
|30 дней
|$ 0
|-27.66%
|60 дней
|$ 0
|-28.84%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Wrinkle The Duck: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
--
--
+11.51%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Introducing Wrinkle, the dynamic memes token built on the Solana blockchain. With Wrinkle, we're redefining the concept of fun and engagement in the world of digital assets. Wrinkle isn't just another token – it's a vibrant community-driven ecosystem where humor meets innovation. As a memes token, Wrinkle thrives on creativity, wit, and the power of shared laughter. Our platform empowers users to express themselves through hilarious memes, while also exploring the exciting potential of blockchain technology. But Wrinkle isn't all fun and games – it's also a powerful investment opportunity. With its strong community support and innovative tokenomics, Wrinkle offers investors the chance to be part of a dynamic and growing ecosystem. As the popularity of memes continues to soar, Wrinkle stands at the forefront, poised for exponential growth and adoption.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 WRINKLE к AUD
A$--
|1 WRINKLE к GBP
￡--
|1 WRINKLE к EUR
€--
|1 WRINKLE к USD
$--
|1 WRINKLE к MYR
RM--
|1 WRINKLE к TRY
₺--
|1 WRINKLE к JPY
¥--
|1 WRINKLE к RUB
₽--
|1 WRINKLE к INR
₹--
|1 WRINKLE к IDR
Rp--
|1 WRINKLE к PHP
₱--
|1 WRINKLE к EGP
￡E.--
|1 WRINKLE к BRL
R$--
|1 WRINKLE к CAD
C$--
|1 WRINKLE к BDT
৳--
|1 WRINKLE к NGN
₦--
|1 WRINKLE к UAH
₴--
|1 WRINKLE к VES
Bs--
|1 WRINKLE к PKR
Rs--
|1 WRINKLE к KZT
₸--
|1 WRINKLE к THB
฿--
|1 WRINKLE к TWD
NT$--
|1 WRINKLE к CHF
Fr--
|1 WRINKLE к HKD
HK$--
|1 WRINKLE к MAD
.د.م--