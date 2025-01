Что такое Wrapped Stohn Coin (WSOH)

Wrapped Stohn Coin (WSOH) is a decentralized finance (DeFi) version of Stohn Coin (SOH), designed for the Binance Smart Chain. WSOH enables users to access DeFi benefits like enhanced liquidity, faster transactions, and broader trading opportunities while retaining the value of their original Stohn holdings. The Stohn Coin Bridge allows seamless conversion between SOH and WSOH, supporting activities like staking, liquidity provision, and trading across DeFi platforms.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Wrapped Stohn Coin (WSOH) Whitepaper Официальный веб-сайт