Что такое Wrapped Statera (WSTA)

$WSTA is a wrapped version of $STA token, currently at 1:1. It works similar to WETH with the unique feature of ""safe deflation"", as opposed to $STA which can be taken advantage of as a result of the deflationary feature. $WSTA can safely enable burning of $STA, and can be safely used on other DEX aggregators such as Balancer, 1inch, Matcha, etc.

Источник Wrapped Statera (WSTA) Официальный веб-сайт