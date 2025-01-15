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Цена Wrapped Real Ether (WREETH)

USD

График цены Wrapped Real Ether (WREETH) в реальном времени

$3,235.3
$3,235.3$3,235.3
+4.80%(1D)

Цена Wrapped Real Ether (WREETH) сегодня

Текущая цена Wrapped Real Ether (WREETH) сегодня составляет 3,237.46 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена WREETH к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Wrapped Real Ether:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 16.31K USD
- Изменение цены Wrapped Real Ether в течение дня составляет +4.88%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Wrapped Real Ether (WREETH) - USD

За сегодня изменение цены Wrapped Real Ether на USD составило $ +150.63.
За последние 30 дней изменение цены Wrapped Real Ether на USD составило $ -563.6398435240.
За последние 60 дней изменение цены Wrapped Real Ether на USD составило $ +291.1969009060.
За последние 90 дней изменение цены Wrapped Real Ether на USD составило $ +632.5462024730254.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +150.63+4.88%
30 дней$ -563.6398435240-17.40%
60 дней$ +291.1969009060+8.99%
90 дней$ +632.5462024730254+24.28%

Анализ цен Wrapped Real Ether (WREETH)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Wrapped Real Ether: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 3,084.33
$ 3,084.33$ 3,084.33

$ 3,290.71
$ 3,290.71$ 3,290.71

$ 4,120.02
$ 4,120.02$ 4,120.02

+0.82%

+4.88%

-7.85%

Рыночная информация Wrapped Real Ether (WREETH)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 16.31K
$ 16.31K$ 16.31K

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0.00 0.00

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Источник Wrapped Real Ether (WREETH)

Официальный веб-сайт

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