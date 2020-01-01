Токеномика Wrapped Origin Sonic (WOS) Откройте для себя ключевую информацию о Wrapped Origin Sonic (WOS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Wrapped Origin Sonic (WOS) Wrapped Origin Sonic is the wrapped, non-rebasing version of Origin Sonic (OS) that still earns a yield. Wrapped Origin Sonic is an ERC-4626 tokenized vault that earns its yield via price increase relative to Origin Sonic (OS). Wrapped Origin Sonic is useful for integrations that cannot handle the constant changing quantity of a rebasing token. Many users find it useful to deposit Wrapped Origin Sonic as collateral in lending markets. Built by the team at Origin Protocol. Официальный сайт: https://originprotocol.com/ Whitepaper: https://docs.originprotocol.com/ Купить WOS сейчас!

Токеномика и анализ цен Wrapped Origin Sonic (WOS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wrapped Origin Sonic (WOS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,47M $ 6,47M $ 6,47M Общее предложение: $ 20,03M $ 20,03M $ 20,03M Оборотное предложение: $ 20,03M $ 20,03M $ 20,03M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,47M $ 6,47M $ 6,47M Исторический максимум: $ 1,002 $ 1,002 $ 1,002 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,323844 $ 0,323844 $ 0,323844 Узнайте больше о цене Wrapped Origin Sonic (WOS)

Токеномика Wrapped Origin Sonic (WOS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Wrapped Origin Sonic (WOS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WOS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WOS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WOS, изучите текущую цену WOS!

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