Токеномика Wrapped Origin Sonic (WOS)

Токеномика Wrapped Origin Sonic (WOS)

Откройте для себя ключевую информацию о Wrapped Origin Sonic (WOS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Wrapped Origin Sonic (WOS)

Wrapped Origin Sonic is the wrapped, non-rebasing version of Origin Sonic (OS) that still earns a yield. Wrapped Origin Sonic is an ERC-4626 tokenized vault that earns its yield via price increase relative to Origin Sonic (OS). Wrapped Origin Sonic is useful for integrations that cannot handle the constant changing quantity of a rebasing token. Many users find it useful to deposit Wrapped Origin Sonic as collateral in lending markets. Built by the team at Origin Protocol.

Официальный сайт:
https://originprotocol.com/
Whitepaper:
https://docs.originprotocol.com/

Токеномика и анализ цен Wrapped Origin Sonic (WOS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wrapped Origin Sonic (WOS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 6,47M
$ 6,47M$ 6,47M
Общее предложение:
$ 20,03M
$ 20,03M$ 20,03M
Оборотное предложение:
$ 20,03M
$ 20,03M$ 20,03M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 6,47M
$ 6,47M$ 6,47M
Исторический максимум:
$ 1,002
$ 1,002$ 1,002
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,323844
$ 0,323844$ 0,323844

Токеномика Wrapped Origin Sonic (WOS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Wrapped Origin Sonic (WOS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов WOS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов WOS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WOS, изучите текущую цену WOS!

Прогноз цены WOS

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.