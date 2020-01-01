Токеномика Wrapped NewYorkCoin (WNYC) Откройте для себя ключевую информацию о Wrapped NewYorkCoin (WNYC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Wrapped NewYorkCoin (WNYC) WNYC stands for Wrapped NewYorkCoin and is simply an BEP-20 token that represents NewYorkCoin. One WNYC equals one NYC. NYC can be converted into WNYC and vice-versa. Being an BEP-20 token makes the transfer of WNYC slower than normal NewYorkCoin, but the key advantage of WNYC is its integration into the world of Ethereum wallets, dapps, and smart contracts. Официальный сайт: https://wrappednyc.com/ Купить WNYC сейчас!

Токеномика и анализ цен Wrapped NewYorkCoin (WNYC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wrapped NewYorkCoin (WNYC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 143,76B $ 143,76B $ 143,76B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 384,43K $ 384,43K $ 384,43K Исторический максимум: $ 0,00022564 $ 0,00022564 $ 0,00022564 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00000268 $ 0,00000268 $ 0,00000268 Узнайте больше о цене Wrapped NewYorkCoin (WNYC)

Токеномика Wrapped NewYorkCoin (WNYC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Wrapped NewYorkCoin (WNYC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WNYC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WNYC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WNYC, изучите текущую цену WNYC!

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