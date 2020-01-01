Токеномика Wrapped NETZ (WNETZ) Откройте для себя ключевую информацию о Wrapped NETZ (WNETZ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Wrapped NETZ (WNETZ) WNETZ is the wrapped NETZ token originating from MainnetZ, a scalable layer 1 blockchain with fast and affordable transaction fees. MainnetZ stands at the forefront of blockchain innovation, providing developers with a reliable and high-performance platform designed to elevate the creation of decentralized applications (DApps). With a commitment to peak performance, seamless user experiences, and robust functionality, MainnetZ is the bedrock for developers who demand excellence in their blockchain projects, empowering them to craft cutting-edge DApps that bring their visions to life effortlessly. Официальный сайт: https://mainnetz.io Whitepaper: https://mainnetz.io/whitepaper Купить WNETZ сейчас!

Токеномика и анализ цен Wrapped NETZ (WNETZ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wrapped NETZ (WNETZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,64K $ 6,64K $ 6,64K Общее предложение: $ 38,45M $ 38,45M $ 38,45M Оборотное предложение: $ 38,45M $ 38,45M $ 38,45M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,64K $ 6,64K $ 6,64K Исторический максимум: $ 0,00508302 $ 0,00508302 $ 0,00508302 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00017256 $ 0,00017256 $ 0,00017256 Узнайте больше о цене Wrapped NETZ (WNETZ)

Токеномика Wrapped NETZ (WNETZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Wrapped NETZ (WNETZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WNETZ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WNETZ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WNETZ, изучите текущую цену WNETZ!

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