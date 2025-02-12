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Цена Wrapped Jones AURA (WJAURA)

USD

График цены Wrapped Jones AURA (WJAURA) в реальном времени

$0.751642
$0.751642$0.751642
0.00%(1D)

Цена Wrapped Jones AURA (WJAURA) сегодня

Текущая цена Wrapped Jones AURA (WJAURA) сегодня составляет 0.751642 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена WJAURA к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Wrapped Jones AURA:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 133.57 USD
- Изменение цены Wrapped Jones AURA в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Wrapped Jones AURA (WJAURA) - USD

За сегодня изменение цены Wrapped Jones AURA на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Wrapped Jones AURA на USD составило $ +0.0047099391.
За последние 60 дней изменение цены Wrapped Jones AURA на USD составило $ -0.1534781558.
За последние 90 дней изменение цены Wrapped Jones AURA на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ +0.0047099391+0.63%
60 дней$ -0.1534781558-20.41%
90 дней$ 0--

Анализ цен Wrapped Jones AURA (WJAURA)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Wrapped Jones AURA: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.89
$ 1.89$ 1.89

--

--

+1.56%

Рыночная информация Wrapped Jones AURA (WJAURA)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 133.57
$ 133.57$ 133.57

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Что такое Wrapped Jones AURA (WJAURA)

wjAURA is a Liquid Staked Derivative for vlAURA (vote-locked Aura). The "w" stands for "wrapped", because the token is liquid and can have further liquidity and composability. The token let you auto compound aura rewards automatically while also not being locked for 16 weeks. It has been created by JonesDAO

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Источник Wrapped Jones AURA (WJAURA)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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WJAURA на местную валюту

1 WJAURA к AUD
A$1.18759436
1 WJAURA к GBP
0.6013136
1 WJAURA к EUR
0.72157632
1 WJAURA к USD
$0.751642
1 WJAURA к MYR
RM3.35983974
1 WJAURA к TRY
27.0966941
1 WJAURA к JPY
¥115.38456342
1 WJAURA к RUB
72.54096942
1 WJAURA к INR
65.26507486
1 WJAURA к IDR
Rp12,321.99802848
1 WJAURA к PHP
43.72301514
1 WJAURA к EGP
￡E.37.9203389
1 WJAURA к BRL
R$4.32945792
1 WJAURA к CAD
C$1.06733164
1 WJAURA к BDT
90.9862641
1 WJAURA к NGN
1,128.590463
1 WJAURA к UAH
31.33595498
1 WJAURA к VES
Bs45.09852
1 WJAURA к PKR
Rs209.71563442
1 WJAURA к KZT
379.03802776
1 WJAURA к THB
฿25.66105788
1 WJAURA к TWD
NT$24.67640686
1 WJAURA к CHF
Fr0.68399422
1 WJAURA к HKD
HK$5.85529118
1 WJAURA к MAD
.د.م7.52393642