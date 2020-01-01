Токеномика Wrapped eETH (WEETH) Откройте для себя ключевую информацию о Wrapped eETH (WEETH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Wrapped eETH (WEETH) Ether.fi's eETH is a decentralized, non-custodial liquid staking token that enables Ethereum holders to earn staking rewards while maintaining full liquidity and control over their assets. eETH along with its wrapped non-rebasing version, weETH, integrates seamlessly with the Ethereum ecosystem, offering users a flexible and secure way to contribute to network validation and participate in the DeFi space. Официальный сайт: https://www.ether.fi/ Whitepaper: https://etherfi.gitbook.io/etherfi/ether.fi-whitepaper Купить WEETH сейчас!

Токеномика и анализ цен Wrapped eETH (WEETH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wrapped eETH (WEETH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,46B $ 6,46B $ 6,46B Общее предложение: $ 2,43M $ 2,43M $ 2,43M Оборотное предложение: $ 2,43M $ 2,43M $ 2,43M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,46B $ 6,46B $ 6,46B Исторический максимум: $ 4 311,81 $ 4 311,81 $ 4 311,81 Исторический минимум: $ 1 505,24 $ 1 505,24 $ 1 505,24 Текущая цена: $ 2 656,97 $ 2 656,97 $ 2 656,97 Узнайте больше о цене Wrapped eETH (WEETH)

Токеномика Wrapped eETH (WEETH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Wrapped eETH (WEETH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WEETH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WEETH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WEETH, изучите текущую цену WEETH!

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