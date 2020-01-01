Токеномика Wrapped eETH (WEETH)

Токеномика Wrapped eETH (WEETH)

Откройте для себя ключевую информацию о Wrapped eETH (WEETH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Wrapped eETH (WEETH)

Ether.fi's eETH is a decentralized, non-custodial liquid staking token that enables Ethereum holders to earn staking rewards while maintaining full liquidity and control over their assets. eETH along with its wrapped non-rebasing version, weETH, integrates seamlessly with the Ethereum ecosystem, offering users a flexible and secure way to contribute to network validation and participate in the DeFi space.

Официальный сайт:
https://www.ether.fi/
Whitepaper:
https://etherfi.gitbook.io/etherfi/ether.fi-whitepaper

Токеномика и анализ цен Wrapped eETH (WEETH)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wrapped eETH (WEETH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 6,46B
$ 6,46B$ 6,46B
Общее предложение:
$ 2,43M
$ 2,43M$ 2,43M
Оборотное предложение:
$ 2,43M
$ 2,43M$ 2,43M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 6,46B
$ 6,46B$ 6,46B
Исторический максимум:
$ 4 311,81
$ 4 311,81$ 4 311,81
Исторический минимум:
$ 1 505,24
$ 1 505,24$ 1 505,24
Текущая цена:
$ 2 656,97
$ 2 656,97$ 2 656,97

Токеномика Wrapped eETH (WEETH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Wrapped eETH (WEETH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов WEETH, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов WEETH.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WEETH, изучите текущую цену WEETH!

Прогноз цены WEETH

Хотите узнать, куда может двигаться WEETH? Наша страница прогноза цены WEETH объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.