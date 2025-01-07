Цена Wrapped AREA (WAREA)
Текущая цена Wrapped AREA (WAREA) сегодня составляет 0.04639494 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена WAREA к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Wrapped AREA:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 9.71K USD
- Изменение цены Wrapped AREA в течение дня составляет -2.23%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене WAREA к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах WAREA.
За сегодня изменение цены Wrapped AREA на USD составило $ -0.00106132376405014.
За последние 30 дней изменение цены Wrapped AREA на USD составило $ -0.0163578908.
За последние 60 дней изменение цены Wrapped AREA на USD составило $ +0.0022003820.
За последние 90 дней изменение цены Wrapped AREA на USD составило $ +0.00025505901764088.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.00106132376405014
|-2.23%
|30 дней
|$ -0.0163578908
|-35.25%
|60 дней
|$ +0.0022003820
|+4.74%
|90 дней
|$ +0.00025505901764088
|+0.55%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Wrapped AREA: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.53%
-2.23%
-3.30%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Wrapped AREA (wAREA) is a blockchain-based token that represents the AREA coin on AreonChain, allowing AREA to be used within the AreonChain ecosystem. By wrapping the native AREA tokens, users can engage with a vast array of decentralized applications (DApps) and smart contracts on the AreonChain, enabling seamless cross-chain interactions. Each wAREA token is backed 1:1 by an AREA coin, held in a secure reserve, ensuring its value is pegged directly to the underlying AREA. This process not only bridges the utility of AREA across different blockchain platforms but also enhances its liquidity and accessibility to broader markets and decentralized finance (DeFi) services.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 WAREA к AUD
A$0.0737679546
|1 WAREA к GBP
￡0.0366520026
|1 WAREA к EUR
€0.0445391424
|1 WAREA к USD
$0.04639494
|1 WAREA к MYR
RM0.2078493312
|1 WAREA к TRY
₺1.6395971796
|1 WAREA к JPY
¥7.314162291
|1 WAREA к RUB
₽4.9637946306
|1 WAREA к INR
₹3.9769742568
|1 WAREA к IDR
Rp748.3053791082
|1 WAREA к PHP
₱2.6946181152
|1 WAREA к EGP
￡E.2.3503676604
|1 WAREA к BRL
R$0.2816172858
|1 WAREA к CAD
C$0.0663447642
|1 WAREA к BDT
৳5.650903692
|1 WAREA к NGN
₦71.7075553146
|1 WAREA к UAH
₴1.9629699114
|1 WAREA к VES
Bs2.41253688
|1 WAREA к PKR
Rs12.930269778
|1 WAREA к KZT
₸24.5345721708
|1 WAREA к THB
฿1.5973777842
|1 WAREA к TWD
NT$1.517114538
|1 WAREA к CHF
Fr0.041755446
|1 WAREA к HKD
HK$0.3604886838
|1 WAREA к MAD
.د.م0.4639494