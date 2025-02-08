Цена Wrapped AGC (WAGC)
Текущая цена Wrapped AGC (WAGC) сегодня составляет 0.089795 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена WAGC к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Wrapped AGC:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 79.14K USD
- Изменение цены Wrapped AGC в течение дня составляет +1,020.55%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Wrapped AGC на USD составило $ +0.081781.
За последние 30 дней изменение цены Wrapped AGC на USD составило $ -0.0339293729.
За последние 60 дней изменение цены Wrapped AGC на USD составило $ -0.0604923862.
За последние 90 дней изменение цены Wrapped AGC на USD составило $ -0.3111976220558504.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.081781
|+1,020.55%
|30 дней
|$ -0.0339293729
|-37.78%
|60 дней
|$ -0.0604923862
|-67.36%
|90 дней
|$ -0.3111976220558504
|-77.60%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Wrapped AGC: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.11%
+1,020.55%
+715.68%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
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