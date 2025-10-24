Текущая цена Wrapped Aave Plasma USDe сегодня составляет 0,998987 USD. Следите за обновлениями цены WAPLAUSDE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WAPLAUSDE прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Wrapped Aave Plasma USDe сегодня составляет 0,998987 USD. Следите за обновлениями цены WAPLAUSDE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WAPLAUSDE прямо сейчас на MEXC.

$0,999795
0,00%1D
График цены Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:14:14 (UTC+8)

Информация о ценах Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,998038
Мин 24Ч
$ 1,002
Макс 24Ч

$ 0,998038
$ 1,002
$ 1,028
$ 0,956016
-0,00%

-0,04%

-0,23%

-0,23%

Текущая цена Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) составляет $0,998987. За последние 24 часа WAPLAUSDE торговался в диапазоне от $ 0,998038 до $ 1,002, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена WAPLAUSDE за все время составляет $ 1,028, а минимальная – $ 0,956016.

Что касается краткосрочной динамики, WAPLAUSDE изменился на -0,00% за последний час, на -0,04% за 24 часа и на -0,23% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE)

$ 10,87M
--
$ 10,87M
10,89M
10 885 477,27508264
Текущая рыночная капитализация Wrapped Aave Plasma USDe составляет $ 10,87M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение WAPLAUSDE составляет 10,89M, а общее предложение – 10885477.27508264. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 10,87M.

История цен Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) в USD

За сегодня изменение цены Wrapped Aave Plasma USDe на USD составило $ -0,0004979162694739.
За последние 30 дней изменение цены Wrapped Aave Plasma USDe на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Wrapped Aave Plasma USDe на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Wrapped Aave Plasma USDe на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,0004979162694739-0,04%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE)

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены Wrapped Aave Plasma USDe (USD)

Сколько будет стоить Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Wrapped Aave Plasma USDe.

Проверьте прогноз цены Wrapped Aave Plasma USDe!

WAPLAUSDE на местную валюту

Токеномика Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE)

Понимание токеномики Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена WAPLAUSDE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE)

Сколько стоит Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) на сегодня?
Актуальная цена WAPLAUSDE в USD – 0,998987 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена WAPLAUSDE в USD?
Текущая цена WAPLAUSDE в USD составляет $ 0,998987. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Wrapped Aave Plasma USDe?
Рыночная капитализация WAPLAUSDE составляет $ 10,87M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение WAPLAUSDE?
Циркулирующее предложение WAPLAUSDE составляет 10,89M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) WAPLAUSDE?
WAPLAUSDE достиг максимальной цены (ATH) в 1,028 USD.
Какова была минимальная цена WAPLAUSDE за все время (ATL)?
WAPLAUSDE достиг минимальной цены (ATL) в 0,956016 USD.
Каков объем торгов WAPLAUSDE?
Объем торгов за последние 24 часа для WAPLAUSDE составляет -- USD.
Вырастет ли WAPLAUSDE в цене в этом году?
WAPLAUSDE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены WAPLAUSDE для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.