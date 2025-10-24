Текущая цена Wrapped Aave Gnosis GNO сегодня составляет 126,25 USD. Следите за обновлениями цены WAGNOGNO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WAGNOGNO прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Wrapped Aave Gnosis GNO сегодня составляет 126,25 USD. Следите за обновлениями цены WAGNOGNO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WAGNOGNO прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о WAGNOGNO

Информация о цене WAGNOGNO

Токеномика WAGNOGNO

Прогноз цен WAGNOGNO

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Wrapped Aave Gnosis GNO

Цена Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO)

Не в листинге

Текущая цена 1 WAGNOGNO в USD:

$126,25
$126,25$126,25
+0,40%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:13:54 (UTC+8)

Информация о ценах Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 120,25
$ 120,25$ 120,25
Мин 24Ч
$ 130,02
$ 130,02$ 130,02
Макс 24Ч

$ 120,25
$ 120,25$ 120,25

$ 130,02
$ 130,02$ 130,02

$ 171,93
$ 171,93$ 171,93

$ 118,89
$ 118,89$ 118,89

+0,91%

+1,16%

-4,62%

-4,62%

Текущая цена Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) составляет $126,25. За последние 24 часа WAGNOGNO торговался в диапазоне от $ 120,25 до $ 130,02, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена WAGNOGNO за все время составляет $ 171,93, а минимальная – $ 118,89.

Что касается краткосрочной динамики, WAGNOGNO изменился на +0,91% за последний час, на +1,16% за 24 часа и на -4,62% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO)

$ 88,20K
$ 88,20K$ 88,20K

--
----

$ 88,20K
$ 88,20K$ 88,20K

698,58
698,58 698,58

698,5798357989397
698,5798357989397 698,5798357989397

Текущая рыночная капитализация Wrapped Aave Gnosis GNO составляет $ 88,20K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение WAGNOGNO составляет 698,58, а общее предложение – 698.5798357989397. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 88,20K.

История цен Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) в USD

За сегодня изменение цены Wrapped Aave Gnosis GNO на USD составило $ +1,45.
За последние 30 дней изменение цены Wrapped Aave Gnosis GNO на USD составило $ -11,0212336250.
За последние 60 дней изменение цены Wrapped Aave Gnosis GNO на USD составило $ -10,9898352500.
За последние 90 дней изменение цены Wrapped Aave Gnosis GNO на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +1,45+1,16%
30 дней$ -11,0212336250-8,72%
60 дней$ -10,9898352500-8,70%
90 дней$ 0--

Что такое Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO)

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены Wrapped Aave Gnosis GNO (USD)

Сколько будет стоить Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Wrapped Aave Gnosis GNO.

Проверьте прогноз цены Wrapped Aave Gnosis GNO!

WAGNOGNO на местную валюту

Токеномика Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO)

Понимание токеномики Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена WAGNOGNO прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO)

Сколько стоит Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) на сегодня?
Актуальная цена WAGNOGNO в USD – 126,25 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена WAGNOGNO в USD?
Текущая цена WAGNOGNO в USD составляет $ 126,25. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Wrapped Aave Gnosis GNO?
Рыночная капитализация WAGNOGNO составляет $ 88,20K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение WAGNOGNO?
Циркулирующее предложение WAGNOGNO составляет 698,58 USD.
Какова была максимальная цена (ATH) WAGNOGNO?
WAGNOGNO достиг максимальной цены (ATH) в 171,93 USD.
Какова была минимальная цена WAGNOGNO за все время (ATL)?
WAGNOGNO достиг минимальной цены (ATL) в 118,89 USD.
Каков объем торгов WAGNOGNO?
Объем торгов за последние 24 часа для WAGNOGNO составляет -- USD.
Вырастет ли WAGNOGNO в цене в этом году?
WAGNOGNO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены WAGNOGNO для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:13:54 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.