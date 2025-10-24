Что такое Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX)

Прогноз цены Wrapped Aave Avalanche SAVAX (USD)

Сколько будет стоить Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Wrapped Aave Avalanche SAVAX.

Проверьте прогноз цены Wrapped Aave Avalanche SAVAX!

WAAVASAVAX на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX)

Понимание токеномики Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена WAAVASAVAX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) Сколько стоит Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) на сегодня? Актуальная цена WAAVASAVAX в USD – 24,11 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена WAAVASAVAX в USD? $ 24,11 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена WAAVASAVAX в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Wrapped Aave Avalanche SAVAX? Рыночная капитализация WAAVASAVAX составляет $ 236,01K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение WAAVASAVAX? Циркулирующее предложение WAAVASAVAX составляет 9,75K USD . Какова была максимальная цена (ATH) WAAVASAVAX? WAAVASAVAX достиг максимальной цены (ATH) в 43,88 USD . Какова была минимальная цена WAAVASAVAX за все время (ATL)? WAAVASAVAX достиг минимальной цены (ATL) в 14,82 USD . Каков объем торгов WAAVASAVAX? Объем торгов за последние 24 часа для WAAVASAVAX составляет -- USD . Вырастет ли WAAVASAVAX в цене в этом году? WAAVASAVAX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены WAAVASAVAX для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX)