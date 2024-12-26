Цена Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i (META)
Текущая цена Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i (META) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 174.61K USD. Цена META к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 180.78 USD
- Изменение цены Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i в течение дня составляет -0.99%
- Оборотное предложение составляет 999.73M USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене META к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах META.
За сегодня изменение цены Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-0.99%
|30 дней
|$ 0
|-14.57%
|60 дней
|$ 0
|-60.89%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.10%
-0.99%
+40.49%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Introducing Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i (WizardPepePartyHatsMiladyRaptorMoonBoboDogeTrumpRunesShibaJesus2Point0EverBaby69Inu), ticker symbol META, the ultimate fusion of all memes, bringing together the best of meme culture into one collective clan. META is not just a meme; it's the very definition of META itself. With ownership of the contract renounced and liquidity 100% burned, this coin is embedded onto the Solana blockchain forever. But META isn’t just about wiztardness and memes—it’s about innovation too. We pioneered the first Telegram-based PFP Generator that includes metadata for each profile picture, soon to evolve into on-chain NFTs on Solana. This groundbreaking approach introduces a fresh way to launch NFT collections, this option will be available for all partners under $META. Currently with 6 partnerships across the Solana network, we have developed a PFP bot each partner to engage with their community. We’re also forging partnerships with other token communities, developing custom PFP generators for each, strengthening ties across the crypto space. Currently with 6 partnerships across the Solana network such as Rocky, NPCS, Dubcat, Salty, Pog and Kaziwa. The ultimate goal? To build a thriving community for Wizardio clan members to connect, collaborate, and share their story with the world.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 META к AUD
A$--
|1 META к GBP
￡--
|1 META к EUR
€--
|1 META к USD
$--
|1 META к MYR
RM--
|1 META к TRY
₺--
|1 META к JPY
¥--
|1 META к RUB
₽--
|1 META к INR
₹--
|1 META к IDR
Rp--
|1 META к PHP
₱--
|1 META к EGP
￡E.--
|1 META к BRL
R$--
|1 META к CAD
C$--
|1 META к BDT
৳--
|1 META к NGN
₦--
|1 META к UAH
₴--
|1 META к VES
Bs--
|1 META к PKR
Rs--
|1 META к KZT
₸--
|1 META к THB
฿--
|1 META к TWD
NT$--
|1 META к CHF
Fr--
|1 META к HKD
HK$--
|1 META к MAD
.د.م--