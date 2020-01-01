Токеномика Wownero (WOW) Откройте для себя ключевую информацию о Wownero (WOW), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Wownero (WOW) Wownero is a fairly launched privacy-centric meme coin with no premine. It has a relatively flat emission curve with a capped supply and is the first cryptocurrency to use bulletproofs to reduce transaction size on a mainnet. Официальный сайт: http://wownero.org/ Купить WOW сейчас!

Токеномика и анализ цен Wownero (WOW) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wownero (WOW), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,42M $ 3,42M $ 3,42M Общее предложение: $ 94,09M $ 94,09M $ 94,09M Оборотное предложение: $ 94,07M $ 94,07M $ 94,07M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,42M $ 3,42M $ 3,42M Исторический максимум: $ 2,08 $ 2,08 $ 2,08 Исторический минимум: $ 0,00110858 $ 0,00110858 $ 0,00110858 Текущая цена: $ 0,03638799 $ 0,03638799 $ 0,03638799 Узнайте больше о цене Wownero (WOW)

Токеномика Wownero (WOW): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Wownero (WOW) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WOW, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WOW. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WOW, изучите текущую цену WOW!

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