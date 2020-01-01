Токеномика Worms Among Us (WORMS) Откройте для себя ключевую информацию о Worms Among Us (WORMS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Worms Among Us (WORMS) WORMS it's a memecoin token that will have it's own comic series, and collection of NFT's. It's created on the Solana blockchain through Pump.Fun. The purpose it's to create a transparent and honest coin, with the idea of bringing trust to the holders. The storyline it's being crafted along with a Literature Proffesor from the Melbourne University. All of our designs and art it's done on paper first, and then just for colour it's bring into a computer. Официальный сайт: http://wormsamongus.com Купить WORMS сейчас!

Токеномика и анализ цен Worms Among Us (WORMS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Worms Among Us (WORMS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 12,18K $ 12,18K $ 12,18K Общее предложение: $ 985,74M $ 985,74M $ 985,74M Оборотное предложение: $ 985,74M $ 985,74M $ 985,74M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 12,18K $ 12,18K $ 12,18K Исторический максимум: $ 0,00109254 $ 0,00109254 $ 0,00109254 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Worms Among Us (WORMS)

Токеномика Worms Among Us (WORMS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Worms Among Us (WORMS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WORMS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WORMS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WORMS, изучите текущую цену WORMS!

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