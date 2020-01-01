Токеномика WorldCoin (WDC) Откройте для себя ключевую информацию о WorldCoin (WDC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о WorldCoin (WDC) Worldcoin is a decentralized cryptocurrency with the objective of it becoming the de-facto digital currency of the globe. Its 30 seconds average transaction confirmation time makes it ideal for everyday micro transactions like the purchase of coffee or groceries. Worldcoin is a deflationary currency with only 265,420,800 coins ever going to be created. Since it is decentralized, there is no central authority that issues this currency unlike fiat currencies. Worldcoin can be seen as a derivative of Bitcoin but much more business friendly due to its high speed transaction confirmation feature. Официальный сайт: http://www.worldcoin.global/ Купить WDC сейчас!

Токеномика и анализ цен WorldCoin (WDC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене WorldCoin (WDC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 295,04K $ 295,04K $ 295,04K Общее предложение: $ 140,48M $ 140,48M $ 140,48M Оборотное предложение: $ 140,48M $ 140,48M $ 140,48M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 295,04K $ 295,04K $ 295,04K Исторический максимум: $ 0,03189473 $ 0,03189473 $ 0,03189473 Исторический минимум: $ 0,00180018 $ 0,00180018 $ 0,00180018 Текущая цена: $ 0,00210021 $ 0,00210021 $ 0,00210021 Узнайте больше о цене WorldCoin (WDC)

Токеномика WorldCoin (WDC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики WorldCoin (WDC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WDC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WDC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WDC, изучите текущую цену WDC!

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