Токеномика World Series of Degens (WSOD) Откройте для себя ключевую информацию о World Series of Degens (WSOD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о World Series of Degens (WSOD) World Series of Degens is a Solana-based meme project that caters to "degens" (short for degenerates, a term of endearment amongst people who love to gamble on crypto, sports, poker, slots, etc.). It's mascot is "Degen Danny." But WSOD is also more than just a meme idea; it also has utility. Things like leaderboards, giveaways, sponsored entries into poker events, and even merch (i.e., patches, wristbands, etc.). Those in the WSOD community can share "bad beat" stories, discuss their pending wagers, and much more. The more active you are in the WSOD community, the more you'll rank on WSOD's leaderboards, which makes you eligible for recognition and prizes. Официальный сайт: https://wsod.io Купить WSOD сейчас!

Токеномика и анализ цен World Series of Degens (WSOD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене World Series of Degens (WSOD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 76,93K $ 76,93K $ 76,93K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 76,93K $ 76,93K $ 76,93K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене World Series of Degens (WSOD)

Токеномика World Series of Degens (WSOD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики World Series of Degens (WSOD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WSOD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WSOD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WSOD, изучите текущую цену WSOD!

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