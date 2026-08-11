Сегодняшняя цена World Of Claudecraft

Текущая цена World Of Claudecraft (WOC) сегодня составляет $ 0 с изменением 5,81% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WOC на USD составляет $ 0 за WOC.

На данный момент World Of Claudecraft занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 147 547, при оборотном предложении 997,27M WOC. В течение последних 24 часов, WOC торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе WOC изменился на +0,21% за последний час и на -4,35% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 10,09K.

Рыночная информация World Of Claudecraft (WOC)

Рыночная капитализация $ 147,55K$ 147,55K $ 147,55K Объем (24Ч) $ 10,09K$ 10,09K $ 10,09K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 147,55K$ 147,55K $ 147,55K Оборотное предложение 997,27M 997,27M 997,27M Общее предложение 997 273 029,103705 997 273 029,103705 997 273 029,103705

Текущая рыночная капитализация World Of Claudecraft составляет $ 147,55K, при 24-часовом объеме торгов $ 10,09K. Циркулируещее обращение WOC составляет 997,27M, а общее предложение – 997273029.103705. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 147,55K.