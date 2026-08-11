Сегодняшняя цена World Collective Oil Reserve

Текущая цена World Collective Oil Reserve (WCOR) сегодня составляет $ 0 с изменением 2,33% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WCOR на USD составляет $ 0 за WCOR.

На данный момент World Collective Oil Reserve занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 152 361, при оборотном предложении 999,98M WCOR. В течение последних 24 часов, WCOR торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,02498724, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе WCOR изменился на -0,02% за последний час и на -3,89% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 229,27.

Рыночная информация World Collective Oil Reserve (WCOR)

Рыночная капитализация $ 152,36K$ 152,36K $ 152,36K Объем (24Ч) $ 229,27$ 229,27 $ 229,27 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 152,36K$ 152,36K $ 152,36K Оборотное предложение 999,98M 999,98M 999,98M Общее предложение 999 982 774,378391 999 982 774,378391 999 982 774,378391

Текущая рыночная капитализация World Collective Oil Reserve составляет $ 152,36K, при 24-часовом объеме торгов $ 229,27. Циркулируещее обращение WCOR составляет 999,98M, а общее предложение – 999982774.378391. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 152,36K.