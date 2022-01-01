Токеномика WOP COIN (WOP)
Информация о WOP COIN (WOP)
Launched in December 2024, $WOP is a deflationary Meme Coin project that is positioned at the intersection of Crypto, Pop and Hip Hop Culture. Our objective is to leverage leading edge blockchain technologies, such as the Token-2022 program, to deliver innovative crypto solutions, whilst simultaneously providing a fun community for people to connect and share their love of Meme's, Pop, and Hip Hop.
Токеномика и анализ цен WOP COIN (WOP)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене WOP COIN (WOP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика WOP COIN (WOP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики WOP COIN (WOP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов WOP, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов WOP.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WOP, изучите текущую цену WOP!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.