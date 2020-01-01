Токеномика WOOHOO (WOOHOO)

Токеномика WOOHOO (WOOHOO)

Откройте для себя ключевую информацию о WOOHOO (WOOHOO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о WOOHOO (WOOHOO)

WOOHOO - Welcome to ROAR THE MEME! The 52099 On-Chain WOOHOO Fest. Only Howlers Are Real Web3 Natives! WOOHOO is powered by the BrightONE community and driven by BrightHub Finance. Fuel your roar with $WOOHOO on BNB Chain leveraging 4TISO and airdrops rituals. Mint, Earn and Stake for drops. Enjoy lightning-fast swaps and community-driven meme events. No whales, just roaring believers. Collect exclusive NFTs and govern the tribe via ROARDAO.

Официальный сайт:
https://woohoo.love
Whitepaper:
https://docs.woohoo.love/

Токеномика и анализ цен WOOHOO (WOOHOO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене WOOHOO (WOOHOO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 146,69
$ 146,69$ 146,69
Общее предложение:
$ 52,00M
$ 52,00M$ 52,00M
Оборотное предложение:
$ 2,00M
$ 2,00M$ 2,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,81K
$ 3,81K$ 3,81K
Исторический максимум:
$ 0,840831
$ 0,840831$ 0,840831
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика WOOHOO (WOOHOO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики WOOHOO (WOOHOO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов WOOHOO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов WOOHOO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WOOHOO, изучите текущую цену WOOHOO!

Прогноз цены WOOHOO

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.