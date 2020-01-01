Токеномика Woofi the genius dog (WOOFI) Откройте для себя ключевую информацию о Woofi the genius dog (WOOFI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Woofi the genius dog (WOOFI) We are helping stray dogs building sanctuarys, donations and more. changing the game with woofi on solana. the team is using cryptocurrencies to help stray dogs in an innovative way, They are building a large sanctuary in Mexico where they will be able to give a home to the dogs that are rescued daily. This will be fully documented and published on all our networks. woofi is changing the game with crypto Официальный сайт: https://www.wooficoin.com/ Купить WOOFI сейчас!

Токеномика и анализ цен Woofi the genius dog (WOOFI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Woofi the genius dog (WOOFI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,47M $ 4,47M $ 4,47M Общее предложение: $ 991,12M $ 991,12M $ 991,12M Оборотное предложение: $ 991,12M $ 991,12M $ 991,12M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,47M $ 4,47M $ 4,47M Исторический максимум: $ 0,00595592 $ 0,00595592 $ 0,00595592 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00452038 $ 0,00452038 $ 0,00452038 Узнайте больше о цене Woofi the genius dog (WOOFI)

Токеномика Woofi the genius dog (WOOFI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Woofi the genius dog (WOOFI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WOOFI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WOOFI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WOOFI, изучите текущую цену WOOFI!

Прогноз цены WOOFI Хотите узнать, куда может двигаться WOOFI? Наша страница прогноза цены WOOFI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена WOOFI прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!