Токеномика Wolf of Wall Street ($WOLF)
Информация о Wolf of Wall Street ($WOLF)
$WOLF is the unofficial crypto fan club for the iconic film, The Wolf of Wall Street.
The project was made to celebrate the hilarious memes and inspirational themes from this iconic film based on the wild life of Jordan Belfort. So the project has the potential for a natural fan base from the start.
We have a robust roadmap for the $WOLF which includes staking and NFTs. We just had developed, and launched, a $WOLF telegram Tipbot. Our community can use it how they like to send & receive $WOLF to anyone on telegram just by tipping their tg handle (without any tipping fees!). This brings real utility to the project.
At Stratton Oakmont 2.0 (modeled after the Wolf’s real life boiler room), our objective is to help each other get rich, by sharing alpha and trading strategies. Participants may be rewarded for sharing good information with the community, by being tipped in $WOLF tokens in the channel.
Токеномика и анализ цен Wolf of Wall Street ($WOLF)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wolf of Wall Street ($WOLF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Wolf of Wall Street ($WOLF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Wolf of Wall Street ($WOLF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов $WOLF, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов $WOLF.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $WOLF, изучите текущую цену $WOLF!
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