Токеномика Wolf of Dumb Street (WODS) Откройте для себя ключевую информацию о Wolf of Dumb Street (WODS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Wolf of Dumb Street (WODS) Wolf of dumb street is a permissionless prediction market on Base. So easy that even 5 years old can use it. There is no limit to your imagination. In a world where Wall Street became too smart for its own good, where AI trades with AI, and algorithms battle algorithms, we created something different. Something dumber. Something real. This is a fun place for Based degens to discover their true imagination with prediction markets. Официальный сайт: https://wods.fun Купить WODS сейчас!

Токеномика и анализ цен Wolf of Dumb Street (WODS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wolf of Dumb Street (WODS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 25,48K $ 25,48K $ 25,48K Общее предложение: $ 957,28M $ 957,28M $ 957,28M Оборотное предложение: $ 957,28M $ 957,28M $ 957,28M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 25,48K $ 25,48K $ 25,48K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Wolf of Dumb Street (WODS)

Токеномика Wolf of Dumb Street (WODS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Wolf of Dumb Street (WODS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WODS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WODS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WODS, изучите текущую цену WODS!

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