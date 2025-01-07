Цена WOLF INU (WOLF INU)
Текущая цена WOLF INU (WOLF INU) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена WOLF INU к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка WOLF INU:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 4.09 USD
- Изменение цены WOLF INU в течение дня составляет +1.98%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены WOLF INU на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены WOLF INU на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены WOLF INU на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены WOLF INU на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+1.98%
|30 дней
|$ 0
|-3.28%
|60 дней
|$ 0
|-7.41%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен WOLF INU: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
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+1.98%
+2.07%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Wolf Inu is a memecoin prioritizing an engaged community, promoting meme culture, and implementing innovative marketing strategies.With a focus on transparency and security, it aims to establish itself as a market leader, exploring new functionalities and strategic partnerships to drive growth and positive social impact. The project seeks to strengthen its supporter base through rewards, exclusive events, and social media interactions, while committing to ongoing development and contributions to worthy causes. Join the crypto meme revolution and be part of the future with Wolf Inu!
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