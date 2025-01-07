Цена Wizard World WIZ (WIZ)
Текущая цена Wizard World WIZ (WIZ) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена WIZ к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Wizard World WIZ:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 50.42 USD
- Изменение цены Wizard World WIZ в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Wizard World WIZ на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Wizard World WIZ на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Wizard World WIZ на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Wizard World WIZ на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|--
|30 дней
|$ 0
|-11.90%
|60 дней
|$ 0
|-92.18%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Wizard World WIZ: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
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-1.94%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Wizard Token ($WIZ) is the utility token of the community powered by the Wizard World ecosystem. Delve into the enchanting world of crypto with us. Explore the arcane power behind $WIZ, suspend rationale belief and believe in a greater power. Our community are embarking on an exciting quest through a new era of crypto! Wizard World GAME Wizard World is a fully gamified play-to-earn project, built on time-tested principles from the gaming industry, which to this day are proving to work by delivering billions in revenue and millions in player count. Be the first to experience Wizard gameplay before anyone else! The community will collectively shape the form of the game and we want to listen to community thoughts and insights. Available to Wizard Token holders and community members. The game will be continuously maintained and enriched by new content, creating an ecosystem which grows alongside your journey. New items, enemies, environments, characters and more awaits...
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