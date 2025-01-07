Цена Winee3 (WNE)
Текущая цена Winee3 (WNE) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена WNE к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Winee3:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 7.44K USD
- Изменение цены Winee3 в течение дня составляет +6.30%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Winee3 на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Winee3 на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Winee3 на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Winee3 на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+6.30%
|30 дней
|$ 0
|-42.32%
|60 дней
|$ 0
|-62.18%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Winee3: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-3.12%
+6.30%
-13.06%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Winee3 is a cutting-edge SocialFi super-app that transforms professional networking with Web3 tech. It offers AI matchmaking, NFT event tickets, and token rewards for global connections, vibrant communities, and career growth. It's an all-in-one platform where users can showcase skills, join events, and earn rewards, all powered by blockchain. With a user-centric approach and a goal to mainstream Web3, Winee3 is set to reshape professional networking. Winee3 aims to lead as the top SocialFi super-app for professionals in the Web3 era. By merging AI, blockchain, and NFTs, we foster a dynamic space for global connections and collaboration. Our mission is to empower professionals worldwide, offering opportunities to showcase skills, earn rewards, and drive Web3 adoption in networking. The Winee3 token (WNE) is a multifunctional utility token at the heart of our platform. Users can access premium features, stake for rewards, join governance, create NFT event tickets, and earn incentives. This token system encourages engagement, platform growth, and stakeholder alignment.
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