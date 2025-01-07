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Цена Wine Shares (WINE)

USD

График цены Wine Shares (WINE) в реальном времени

$0.274083
$0.274083$0.274083
0.00%(1D)

Цена Wine Shares (WINE) сегодня

Текущая цена Wine Shares (WINE) сегодня составляет 0.274083 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена WINE к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Wine Shares:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 11.88 USD
- Изменение цены Wine Shares в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Wine Shares (WINE) - USD

За сегодня изменение цены Wine Shares на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Wine Shares на USD составило $ -0.0159829034.
За последние 60 дней изменение цены Wine Shares на USD составило $ -0.0672342866.
За последние 90 дней изменение цены Wine Shares на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ -0.0159829034-5.83%
60 дней$ -0.0672342866-24.53%
90 дней$ 0--

Анализ цен Wine Shares (WINE)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Wine Shares: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 2,632.21
$ 2,632.21$ 2,632.21

--

--

-0.15%

Рыночная информация Wine Shares (WINE)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 11.88
$ 11.88$ 11.88

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Что такое Wine Shares (WINE)

WINE is the governance token of Grape Finance

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Wine Shares (WINE)

Официальный веб-сайт

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WINE на местную валюту

1 WINE к AUD
A$0.43579197
1 WINE к GBP
0.21652557
1 WINE к EUR
0.26311968
1 WINE к USD
$0.274083
1 WINE к MYR
RM1.22789184
1 WINE к TRY
9.68609322
1 WINE к JPY
¥43.20918495
1 WINE к RUB
29.32414017
1 WINE к INR
23.49439476
1 WINE к IDR
Rp4,420.69292949
1 WINE к PHP
15.91874064
1 WINE к EGP
￡E.13.88504478
1 WINE к BRL
R$1.66368381
1 WINE к CAD
C$0.39193869
1 WINE к BDT
33.3833094
1 WINE к NGN
423.61994397
1 WINE к UAH
11.59645173
1 WINE к VES
Bs14.252316
1 WINE к PKR
Rs76.3869321
1 WINE к KZT
144.94057206
1 WINE к THB
฿9.43667769
1 WINE к TWD
NT$8.9625141
1 WINE к CHF
Fr0.2466747
1 WINE к HKD
HK$2.12962491
1 WINE к MAD
.د.م2.74083