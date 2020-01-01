Токеномика Wife Changing Money (WIFE) Откройте для себя ключевую информацию о Wife Changing Money (WIFE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Wife Changing Money (WIFE) WIFE is the first token launched by HeyAnon on the Arena Social platform, built on the Avalanche network. Rooted in meme culture and DeFAI, WIFE captures the spirit of crypto-native humor and ambition. The motto “Wife Changing Money” plays on the idea that only in crypto can gains be so life-changing, you might just upgrade everything - even your wife. What makes WIFE unique is that it's the first token launched by HeyAnon. Официальный сайт: https://heyanon.ai/ Купить WIFE сейчас!

Токеномика и анализ цен Wife Changing Money (WIFE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wife Changing Money (WIFE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,71M $ 1,71M $ 1,71M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,71M $ 1,71M $ 1,71M Исторический максимум: $ 0,00101979 $ 0,00101979 $ 0,00101979 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00017138 $ 0,00017138 $ 0,00017138 Узнайте больше о цене Wife Changing Money (WIFE)

Токеномика Wife Changing Money (WIFE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Wife Changing Money (WIFE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WIFE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WIFE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WIFE, изучите текущую цену WIFE!

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