Что такое WienerAI (WAI)

WienerAI is the world’s most advanced consumer AI trading bot. It is the first Sausage/Dog/Artificial Intelligence ever created and the universe’s most powerful cybernetic being. This weenie is gunning for “top dog” on the charts. WienerAI ($WAI) is currently in the private PRESALE stage when the price is at its lowest. When it goes public, the listing price will be much higher.

