Какова текущая цена Wiener Doge on Solana?

Wiener Doge on Solana торгуется по цене ₽12.2331583666416320000, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере --%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как WIENER соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере --% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если WIENER превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Wiener Doge on Solana показывает себя по сравнению с токенами категории Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed,Solana Meme?

В рамках сегмента Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed,Solana Meme WIENER демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Wiener Doge on Solana?

Рыночная капитализация ₽12224554.4254756720000 ставит WIENER на 5008-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽0E-14 до ₽0E-14, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется WIENER?

Wiener Doge on Solana обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку WIENER?

При наличии в обращении 999299.296232 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.