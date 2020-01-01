Токеномика White Mountain Ermine (ERMINE) Откройте для себя ключевую информацию о White Mountain Ermine (ERMINE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о White Mountain Ermine (ERMINE) White Mountain Ermine is a charming ermine living in the snowy peaks of the Rocky Mountains. Known for her sleek, glossy white coat and bright, curious eyes, she has captured the hearts of many wildlife enthusiasts. In January 2025, this white ermine rose to fame as an Internet sensation when photos and videos of her frolicking in the snow went viral. Beloved for her playful demeanor, graceful movements, and adorable expressions, White Mountain Ermine has become a symbol of winter’s enchanting beauty. Официальный сайт: https://erminesol.com/ Купить ERMINE сейчас!

Токеномика и анализ цен White Mountain Ermine (ERMINE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене White Mountain Ermine (ERMINE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,73K $ 7,73K $ 7,73K Общее предложение: $ 999,52M $ 999,52M $ 999,52M Оборотное предложение: $ 999,52M $ 999,52M $ 999,52M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,73K $ 7,73K $ 7,73K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене White Mountain Ermine (ERMINE)

Токеномика White Mountain Ermine (ERMINE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики White Mountain Ermine (ERMINE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ERMINE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ERMINE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ERMINE, изучите текущую цену ERMINE!

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