Токеномика White Bike (BIKE)

Токеномика White Bike (BIKE)

Откройте для себя ключевую информацию о White Bike (BIKE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о White Bike (BIKE)

My name is White Hustler. I am huge YouTube and Insta blogger. Join community and become hodler of $BIKE 🏍 to make big profits🤑 Let`s blow memecoin meta🔥 $BIKE is more than a meme. It’s a religion! A white bike, mud stains and footprints around it, and surprised neighbors with sand in their hands in the background It your $BIKE !!!! Are you looking for wealth and chicks? Then you are in the rights place with BIKE🏍 That's the feeling when I bought a real BIKE for $BIKE!!

Официальный сайт:
https://www.instagram.com/_.white_hustler/

Токеномика и анализ цен White Bike (BIKE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене White Bike (BIKE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 6,20K
$ 6,20K$ 6,20K
Общее предложение:
$ 999,99M
$ 999,99M$ 999,99M
Оборотное предложение:
$ 999,99M
$ 999,99M$ 999,99M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 6,20K
$ 6,20K$ 6,20K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика White Bike (BIKE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики White Bike (BIKE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BIKE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BIKE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BIKE, изучите текущую цену BIKE!

Прогноз цены BIKE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.