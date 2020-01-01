Токеномика Whispers Of Decay ($DCAY)

Токеномика Whispers Of Decay ($DCAY)

Откройте для себя ключевую информацию о Whispers Of Decay ($DCAY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Whispers Of Decay ($DCAY)

Whispers of Decay, a play-to-earn crypto game that combines psycological horror theme gameplay with blockchain rewards. Earn $DCAY as you battle enemies, explore diverse maps, and uncover captivating quests. Experience the thrill of endless adventures, metaverse exploration, and epic narratives. A psychological action-adventure game where magic and technology collide in an epic struggle for survival. Explore vast, diverse environments filled with hidden mysteries, powerful enemies, and ancient secrets.

Официальный сайт:
https://www.dcay.info
Whitepaper:
https://drive.google.com/file/d/1Yv2JwKb_3HwkS-8zPDqKb-UGqSHMVeBj/view

Токеномика и анализ цен Whispers Of Decay ($DCAY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Whispers Of Decay ($DCAY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 62,92K
$ 62,92K$ 62,92K
Общее предложение:
$ 76,00M
$ 76,00M$ 76,00M
Оборотное предложение:
$ 56,87M
$ 56,87M$ 56,87M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 84,09K
$ 84,09K$ 84,09K
Исторический максимум:
$ 0,01317514
$ 0,01317514$ 0,01317514
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00110645
$ 0,00110645$ 0,00110645

Токеномика Whispers Of Decay ($DCAY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Whispers Of Decay ($DCAY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов $DCAY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов $DCAY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $DCAY, изучите текущую цену $DCAY!

Прогноз цены $DCAY

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.