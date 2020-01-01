Токеномика Whispers Of Decay ($DCAY) Откройте для себя ключевую информацию о Whispers Of Decay ($DCAY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Whispers Of Decay ($DCAY) Whispers of Decay, a play-to-earn crypto game that combines psycological horror theme gameplay with blockchain rewards. Earn $DCAY as you battle enemies, explore diverse maps, and uncover captivating quests. Experience the thrill of endless adventures, metaverse exploration, and epic narratives. A psychological action-adventure game where magic and technology collide in an epic struggle for survival. Explore vast, diverse environments filled with hidden mysteries, powerful enemies, and ancient secrets. Официальный сайт: https://www.dcay.info Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1Yv2JwKb_3HwkS-8zPDqKb-UGqSHMVeBj/view Купить $DCAY сейчас!

Токеномика и анализ цен Whispers Of Decay ($DCAY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Whispers Of Decay ($DCAY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 62,92K $ 62,92K $ 62,92K Общее предложение: $ 76,00M $ 76,00M $ 76,00M Оборотное предложение: $ 56,87M $ 56,87M $ 56,87M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 84,09K $ 84,09K $ 84,09K Исторический максимум: $ 0,01317514 $ 0,01317514 $ 0,01317514 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00110645 $ 0,00110645 $ 0,00110645 Узнайте больше о цене Whispers Of Decay ($DCAY)

Токеномика Whispers Of Decay ($DCAY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Whispers Of Decay ($DCAY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $DCAY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $DCAY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $DCAY, изучите текущую цену $DCAY!

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