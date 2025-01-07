Цена Werk Family (WERK)
Текущая цена Werk Family (WERK) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 7.78K USD. Цена WERK к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Werk Family:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 8.67 USD
- Изменение цены Werk Family в течение дня составляет -0.54%
- Оборотное предложение составляет 999.84M USD
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За сегодня изменение цены Werk Family на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Werk Family на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Werk Family на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Werk Family на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-0.54%
|30 дней
|$ 0
|-20.62%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Werk Family: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
--
-0.54%
+3.55%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Welcome to the Werk Family! 🐾🚀 The Werk Family is here to werk, meme, and make waves in the crypto world! Inspired by the unbreakable bond of a quirky yet lovable family, WERK represents hustle, community, and a splash of fun. With every transaction, the Werk Family grows stronger, reminding us all that teamwork makes the dream work! Whether you're a loyal wolf, a sly fox, or a chill bear, there's a place for everyone in this family. We're not just another meme token — we're a movement of grinders, dreamers, and believers united under one goal: to werk together and thrive. WERK hard, meme harder. Join the Werk Family today and be part of a token that’s all about camaraderie, innovation, and, of course, having fun along the way. Let’s werk it out!
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