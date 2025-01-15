Цена WaykiChain Governance Coin (WGRT)
Текущая цена WaykiChain Governance Coin (WGRT) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена WGRT к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка WaykiChain Governance Coin:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 86.78 USD
- Изменение цены WaykiChain Governance Coin в течение дня составляет -6.67%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене WGRT к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах WGRT.
За сегодня изменение цены WaykiChain Governance Coin на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены WaykiChain Governance Coin на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены WaykiChain Governance Coin на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены WaykiChain Governance Coin на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-6.67%
|30 дней
|$ 0
|+7.38%
|60 дней
|$ 0
|+66.82%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен WaykiChain Governance Coin: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.02%
-6.67%
-10.82%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
WaykiChain Governance Coin(WGRT), the governance coin supported by WaykiChain's decentralized lending platform. The platform provides decentralized collateral lending services for users worldwide. WGRT holders can participate in the adjustment of system parameters and the governance of system operation rules, which is an important part of the DeFi Ecosystem. WUSD, a stablecoin whose value is pegged to USD, is developed based on the core layer of the WaykiChain public chain. In the DeFi Ecosystem, anyone can conduct collateral lending and governance through the chain, which is transparent and open.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 WGRT к AUD
A$--
|1 WGRT к GBP
￡--
|1 WGRT к EUR
€--
|1 WGRT к USD
$--
|1 WGRT к MYR
RM--
|1 WGRT к TRY
₺--
|1 WGRT к JPY
¥--
|1 WGRT к RUB
₽--
|1 WGRT к INR
₹--
|1 WGRT к IDR
Rp--
|1 WGRT к PHP
₱--
|1 WGRT к EGP
￡E.--
|1 WGRT к BRL
R$--
|1 WGRT к CAD
C$--
|1 WGRT к BDT
৳--
|1 WGRT к NGN
₦--
|1 WGRT к UAH
₴--
|1 WGRT к VES
Bs--
|1 WGRT к PKR
Rs--
|1 WGRT к KZT
₸--
|1 WGRT к THB
฿--
|1 WGRT к TWD
NT$--
|1 WGRT к CHF
Fr--
|1 WGRT к HKD
HK$--
|1 WGRT к MAD
.د.م--