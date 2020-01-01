Токеномика WAYGU CASH (WAYGU) Откройте для себя ключевую информацию о WAYGU CASH (WAYGU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о WAYGU CASH (WAYGU) Waygu Cash is not just another memecoin — it is a cultural and financial movement rooted in strength, honor, and conviction. Built on the Solana blockchain, Waygu represents a bold stand against the blandness of mainstream narratives, particularly the rise of plant-based ideology. With a name that evokes premium quality and a community driven by purpose, it sets its sights on flipping the $25 billion vegan market in true on-chain fashion. There are no shortcuts here — only loyalty, memes, and momentum. Backed by experienced developers and a fast-growing army of supporters, Waygu Cash is engineered for serious upside while never taking itself too seriously. It’s about fun, finance, and flipping the script — one block at a time. Официальный сайт: https://www.waygu.cash/ Купить WAYGU сейчас!

Токеномика и анализ цен WAYGU CASH (WAYGU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене WAYGU CASH (WAYGU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 387,10K $ 387,10K $ 387,10K Общее предложение: $ 989,60M $ 989,60M $ 989,60M Оборотное предложение: $ 989,60M $ 989,60M $ 989,60M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 387,10K $ 387,10K $ 387,10K Исторический максимум: $ 0,02553709 $ 0,02553709 $ 0,02553709 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00039117 $ 0,00039117 $ 0,00039117 Узнайте больше о цене WAYGU CASH (WAYGU)

Токеномика WAYGU CASH (WAYGU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики WAYGU CASH (WAYGU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WAYGU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WAYGU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WAYGU, изучите текущую цену WAYGU!

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