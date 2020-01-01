Токеномика WAYGU CASH (WAYGU)

Токеномика WAYGU CASH (WAYGU)

Откройте для себя ключевую информацию о WAYGU CASH (WAYGU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о WAYGU CASH (WAYGU)

Waygu Cash is not just another memecoin — it is a cultural and financial movement rooted in strength, honor, and conviction. Built on the Solana blockchain, Waygu represents a bold stand against the blandness of mainstream narratives, particularly the rise of plant-based ideology. With a name that evokes premium quality and a community driven by purpose, it sets its sights on flipping the $25 billion vegan market in true on-chain fashion. There are no shortcuts here — only loyalty, memes, and momentum. Backed by experienced developers and a fast-growing army of supporters, Waygu Cash is engineered for serious upside while never taking itself too seriously. It’s about fun, finance, and flipping the script — one block at a time.

Официальный сайт:
https://www.waygu.cash/

Токеномика и анализ цен WAYGU CASH (WAYGU)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене WAYGU CASH (WAYGU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 387,10K
$ 387,10K$ 387,10K
Общее предложение:
$ 989,60M
$ 989,60M$ 989,60M
Оборотное предложение:
$ 989,60M
$ 989,60M$ 989,60M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 387,10K
$ 387,10K$ 387,10K
Исторический максимум:
$ 0,02553709
$ 0,02553709$ 0,02553709
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00039117
$ 0,00039117$ 0,00039117

Токеномика WAYGU CASH (WAYGU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики WAYGU CASH (WAYGU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов WAYGU, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов WAYGU.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WAYGU, изучите текущую цену WAYGU!

Прогноз цены WAYGU

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.