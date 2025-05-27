Цена WAYGU CASH (WAYGU)
Текущая цена WAYGU CASH (WAYGU) сегодня составляет 0,00779127 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 7,79M USD. Цена WAYGU к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка WAYGU CASH:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены WAYGU CASH в течение дня составляет -11,20%
- Оборотное предложение составляет 999,89M USD
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За сегодня изменение цены WAYGU CASH на USD составило $ -0,00098320362772386.
За последние 30 дней изменение цены WAYGU CASH на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены WAYGU CASH на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены WAYGU CASH на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0,00098320362772386
|-11,20%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен WAYGU CASH: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0,09%
-11,20%
-57,88%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Waygu Cash is not just another memecoin — it is a cultural and financial movement rooted in strength, honor, and conviction. Built on the Solana blockchain, Waygu represents a bold stand against the blandness of mainstream narratives, particularly the rise of plant-based ideology. With a name that evokes premium quality and a community driven by purpose, it sets its sights on flipping the $25 billion vegan market in true on-chain fashion. There are no shortcuts here — only loyalty, memes, and momentum. Backed by experienced developers and a fast-growing army of supporters, Waygu Cash is engineered for serious upside while never taking itself too seriously. It’s about fun, finance, and flipping the script — one block at a time.
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|1 WAYGU к VND
₫199,77595407
|1 WAYGU к AUD
A$0,0120764685
|1 WAYGU к GBP
￡0,0056876271
|1 WAYGU к EUR
€0,0068563176
|1 WAYGU к USD
$0,00779127
|1 WAYGU к MYR
RM0,0329570721
|1 WAYGU к TRY
₺0,3036257919
|1 WAYGU к JPY
¥1,1200729752
|1 WAYGU к RUB
₽0,6224445603
|1 WAYGU к INR
₹0,6654523707
|1 WAYGU к IDR
Rp127,7257172688
|1 WAYGU к PHP
₱0,4326492231
|1 WAYGU к EGP
￡E.0,3880831587
|1 WAYGU к BRL
R$0,0442544136
|1 WAYGU к CAD
C$0,0106740399
|1 WAYGU к BDT
৳0,9492104241
|1 WAYGU к NGN
₦12,3278927829
|1 WAYGU к UAH
₴0,3239610066
|1 WAYGU к VES
Bs0,73237938
|1 WAYGU к PKR
Rs2,1940995447
|1 WAYGU к KZT
₸3,9670030332
|1 WAYGU к THB
฿0,2548524417
|1 WAYGU к TWD
NT$0,2342055762
|1 WAYGU к AED
د.إ0,0285939609
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Fr0,0063888414
|1 WAYGU к HKD
HK$0,0610056441
|1 WAYGU к MAD
.د.م0,0714459459
|1 WAYGU к MXN
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