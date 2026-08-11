Сегодняшняя цена WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals

Текущая цена WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals (WAV3) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WAV3 на USD составляет $ 0 за WAV3.

На данный момент WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 25 734, при оборотном предложении 1,00B WAV3. В течение последних 24 часов, WAV3 торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе WAV3 изменился на -- за последний час и на -9,00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals (WAV3)

Рыночная капитализация $ 25,73K$ 25,73K $ 25,73K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 25,73K$ 25,73K $ 25,73K Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals составляет $ 25,73K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение WAV3 составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 25,73K.