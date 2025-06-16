Цена Water on Sui (WATER)
Текущая цена Water on Sui (WATER) сегодня составляет 0,00000332 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 33,24K USD. Цена WATER к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Water on Sui:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Water on Sui в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет 10,00B USD
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За сегодня изменение цены Water on Sui на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Water on Sui на USD составило $ -0,0000000003.
За последние 60 дней изменение цены Water on Sui на USD составило $ +0,0000029695.
За последние 90 дней изменение цены Water on Sui на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|--
|30 дней
|$ -0,0000000003
|-0,00%
|60 дней
|$ +0,0000029695
|+89,44%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Water on Sui: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
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0,00%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
$WATER is the meme token that’s making a big splash on the Sui blockchain. Born from the essence of water itself, this project is about more than just tokens—it’s about capturing the fluidity and unstoppable force of water. With zero taxes, $WATER brings a laid-back, fun-loving attitude to the crypto space, making it an easy choice for anyone looking to ride the next big wave in crypto. The Sui blockchain, inspired by water, provides the perfect foundation for $WATER to flow freely and grow steadily. We're here for the vibes, the laughs, and the gains, but most importantly, we’re here to celebrate community. $WATER embodies the refreshing spirit of Sui, bringing together enthusiasts who want a piece of something fresh and fun. Whether you're in it for the ride or just to see where the currents take us, $WATER is here to keep things cool, vibrant, and constantly moving. Join us as we turn the tides and make $WATER the most refreshing asset on the Sui chain!
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A$0,0000050796
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￡0,0000024236
|1 WATER к EUR
€0,0000028552
|1 WATER к USD
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RM0,0000140768
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₺0,0001306752
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¥0,0004783788
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₽0,0002610184
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₹0,0002851216
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Rp0,0544262208
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₩0,0045108508
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₱0,0001869492
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￡E.0,00016683
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R$0,0000182932
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C$0,000004482
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৳0,0004058368
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₦0,0051313588
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₴0,000137946
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Bs0,000332
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Rs0,0009394272
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₸0,001701666
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฿0,000107568
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