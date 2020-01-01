Токеномика Waste Digital Coin (WACO) Откройте для себя ключевую информацию о Waste Digital Coin (WACO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Waste Digital Coin (WACO) WaCo (Waste digital coin) solution aims to integrate the consumer with the WaCo APP into the waste chain system. With WaCo, consumers enjoy benefits while disposing of wastes. The idea is to reward users with cryptocurrency tokens after successfully disposing of their waste. In exchange, crucial data will be obtained from consumers, such as customer patterns, accumulation and handling of waste, and availability of disposed products to feed the recycling industry. The information obtained from the consumers can be used by stakeholders such as the recycling industry, consumer goods manufacturers, and government bodies in charge of waste collection policies. The WaCo project focuses on many different layers of impact, from social, ethnical, environmental and educational impact on one hand to business and revenues opportunity on the other. With one big impact, all the objectives are synchronized in the same direction of sustainability. WaCo aims to achieve a win win situation for every party involved in the project. Официальный сайт: https://waco-token.com/ Купить WACO сейчас!

Токеномика и анализ цен Waste Digital Coin (WACO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Waste Digital Coin (WACO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 20,00M $ 20,00M $ 20,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,63K $ 1,63K $ 1,63K Исторический максимум: $ 0,04344724 $ 0,04344724 $ 0,04344724 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Waste Digital Coin (WACO)

Токеномика Waste Digital Coin (WACO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Waste Digital Coin (WACO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WACO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WACO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WACO, изучите текущую цену WACO!

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