Токеномика Warlords of Solana (WLOS)

Токеномика Warlords of Solana (WLOS)

Откройте для себя ключевую информацию о Warlords of Solana (WLOS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Warlords of Solana (WLOS)

WLOS (Warlords of Solana) is a Solana-based utility token powering an ecosystem centered around gamified DeFi. The project integrates staking, NFT farming, and mission-based hero mechanics. WLOS is distributed through a 10% transactional fee that funds farming rewards, staking APYs, mission pools, development, and deflationary burns. Users can earn WLOS by staking or deploying NFT characters (Farmers or Heroes) that generate token-based returns. The platform aims to merge community incentives with light strategy mechanics in preparation for a larger game release.

Официальный сайт:
https://wlos.dev
Whitepaper:
https://docs.wlos.dev

Токеномика и анализ цен Warlords of Solana (WLOS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Warlords of Solana (WLOS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 5,58K
$ 5,58K$ 5,58K
Общее предложение:
$ 96,62K
$ 96,62K$ 96,62K
Оборотное предложение:
$ 96,62K
$ 96,62K$ 96,62K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 5,58K
$ 5,58K$ 5,58K
Исторический максимум:
$ 2,67
$ 2,67$ 2,67
Исторический минимум:
$ 0,055387
$ 0,055387$ 0,055387
Текущая цена:
$ 0,057707
$ 0,057707$ 0,057707

Токеномика Warlords of Solana (WLOS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Warlords of Solana (WLOS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов WLOS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов WLOS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WLOS, изучите текущую цену WLOS!

Прогноз цены WLOS

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.