Токеномика Warlords of Solana (WLOS) Откройте для себя ключевую информацию о Warlords of Solana (WLOS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Warlords of Solana (WLOS) WLOS (Warlords of Solana) is a Solana-based utility token powering an ecosystem centered around gamified DeFi. The project integrates staking, NFT farming, and mission-based hero mechanics. WLOS is distributed through a 10% transactional fee that funds farming rewards, staking APYs, mission pools, development, and deflationary burns. Users can earn WLOS by staking or deploying NFT characters (Farmers or Heroes) that generate token-based returns. The platform aims to merge community incentives with light strategy mechanics in preparation for a larger game release. Официальный сайт: https://wlos.dev Whitepaper: https://docs.wlos.dev Купить WLOS сейчас!

Токеномика и анализ цен Warlords of Solana (WLOS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Warlords of Solana (WLOS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,58K $ 5,58K $ 5,58K Общее предложение: $ 96,62K $ 96,62K $ 96,62K Оборотное предложение: $ 96,62K $ 96,62K $ 96,62K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,58K $ 5,58K $ 5,58K Исторический максимум: $ 2,67 $ 2,67 $ 2,67 Исторический минимум: $ 0,055387 $ 0,055387 $ 0,055387 Текущая цена: $ 0,057707 $ 0,057707 $ 0,057707 Узнайте больше о цене Warlords of Solana (WLOS)

Токеномика Warlords of Solana (WLOS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Warlords of Solana (WLOS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WLOS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WLOS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WLOS, изучите текущую цену WLOS!

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